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02 серпня 2021, 13:25 270

ДФС навідалася з обшуками до "Київзеленбуду"

02 серпня 2021, 13:25 270
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FB ДФС
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Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури провели обшуки в офісах "Київзеленбуду" та інших товариств в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ДФС

"Службові особи декількох товариств за попередньою змовою із службовими особами Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", (КО "Київзеленбуд"), в період 2019-2020 років шляхом укладення удаваних правочинів з "фіктивними" СГД ухилились від сплати ПДВ на суму понад 30 млн грн". - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

За результатами проведених обшуків у офісних приміщеннях, КО "Київзеленбуд" та інших товариств виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи по проведеним роботам з ремонту та реконструкції парків, тендерні документації, тощо.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ обшукувала сміттєвий полігон у Підгірцях

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