Полицейские провели массовые обыски в инфекционной больнице Николаева

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Об этом информирует "Преступности.НЕТ", передает RegioNews.



Известно, что с самого утра в больницу приехало более десяти сотрудников полиции. Они провели обыски в административных кабинетах, в частности в кабинете директора КНП Светланы Федоровой.

Мне не разрешили выйти из кабинета заняться больными, мне не позволили начать пятиминутку о том, что грозит больным, мне не позволили сделать обход даже в реанимации и мне не позволили адвоката. И мне сейчас не разрешают снимать, говорят, что я что-то разглашу, - прокомментировала ситуацию Светлана Федорова.

Известно, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого в марте 2021 года по части 1 статьи 364 уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью и служебным положением").

Сотрудники полиции изымали документы о начислении надбавок работникам больницы в размере 300%, а также договора с ООО "Строительная компания "Интерстрой". Как известно, именно в этих документах сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области нашли нарушения.

Как сообщают СМИ, директор КНП Светлана Федорова себе начисляла 300% надбавки за должность директора, хотя эта должность не относится к тем, кто борется с коронавирусом. Начисления составляют 238 тысяч гривен. Еще 270 тысяч – выплаты надбавок детским врачам, в которых, по мнению аудиторов, не было необходимости. Также Светлана Федорова в феврале 2020 года выплатила себе премию в сумме 25 тысяч гривен без согласования с собственником и без надобности.

Кроме этого, аудиторы выявили нарушения законодательства и условий договора с ООО "Строительная компания "Интерстрой" в части приема и оплаты выполненных подрядчиком работ. За невыполненные работы Федорова заплатила 129 тысяч гривен. Еще 40 тысяч она отдала ФЛП Коробейникова, который якобы осуществлял технический надзор за выполненными работами.

Кроме того, по мнению следователя, должностные лица больницы "списали" бюджетные деньги на работы, которые были выполнены за счет "Нибулона".

Как сообщалось, ДФС наведалась с обысками в "Киевзеленстроя".