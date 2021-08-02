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02 серпня 2021, 15:06 862

Дерево у Львівському парку могло впасти на людей внаслідок удару блискавки

02 серпня 2021, 15:06 862
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Фото ДСНС
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Причиною падіння дерева у Стрийському парку у Львові, яке призвело до загибелі двох людей, міг стати удар блискавки

Про це повідомляє начальниця управління екології Львівської міськради Олександра Сладкова на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Була о 6:30 на місці, щоб вивчити ситуацію. Однією з версій розглядаємо удар блискавки, що розвалила дерево поруч на друзки. В радіусі приблизно 50 метрів є кілька поламаних дерев, в тому числі те, з якого впала злощасна гілка. Станом на сьогодні правоохоронними органами ведуться слідчі дії, - написала Сладкова.

Водночас начальник Академії сухопутних військ Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що загиблий унаслідок нещасного випадку в парку був курсантом академії, його звали Андрій Свояк.

Як повідомлялося сьогодні, у львівському парку дерево впало на молоду пару: вони загинули на місці. У Стрийському парку Львова буревій спричинив падіння дерева. Молоді хлопець та дівчина, які в цей момент знаходились під деревом загинули від численних травм.

Також відомо, що після нічної негоди в Україні знеструмлено понад 500 населених пунктів у семи областях.

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