Негода в Україні: знеструмлено понад 500 населених пунктів у семи областях

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В Україні через ускладнення погодних умов без електропостачання залишились 529 населених пунктів у 7 областях

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Станом на 7:00 2 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 529 населених пунктів у 7 областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, без світла залишаються 298 населених пунктів на Львівщині, 90 у Закарпатській області, 57 - в Івано-Франківській, 44 - у Тернопільській, 16 - у Чернівецькій, 14 - у Чернігівській та 10 - у Житомирській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Стрийському парку Львова буревій спричинив падіння дерева. Молоді хлопець та дівчина, які в цей момент знаходились під деревом загинули від численних травм.