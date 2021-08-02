Дерево во Львовском парке могло упасть на людей в результате удара молнии

Фото ГСЧС

Причиной падения дерева в Стрыйском парке во Львове, которое привело к гибели двух человек, мог стать удар молнии

Об этом сообщает начальница управления экологии Львовского горсовета Александра Сладкова на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Была в 6:30 на месте, чтобы изучить ситуацию. Одной из версий рассматриваем удар молнии, что развалила дерево рядом на щепки. В радиусе примерно 50 метров есть несколько поломанных деревьев, в том числе то, с которого упала злосчастная ветка. По состоянию на сегодня правоохранительными органами ведутся следственные действия, - написала Сладкова.

В то же время начальник Академии сухопутных войск Павел Ткачук на своей странице в Facebook сообщил, что погибший в результате несчастного случая в парке был курсантом академии, его звали Андрей Свояк.

Как сообщалось сегодня, во львовском парке дерево упало на молодую пару: они погибли на месте. В Стрыйском парке Львова ураган вызвал падение дерева. Молодые парень и девушка, которые в этот момент находились под деревом, погибли от многочисленных травм.

Также известно, что после ночной непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов в семи областях.