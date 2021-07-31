На Львівщині перекинулася вантажівка і заблокувала рух трасою "Київ-Чоп"

Фото: Нацполіція

У Львівській області біля села Тростянець на автодорозі "Київ-Чоп" перекинулася вантажівка, в результаті чого рух автомобілів ускладнений

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився 31 липня близько 12:30. Водій вантажівки не впорався із керуванням та в'їхав у фуру, яка перед цим здійснила аварійну зупинку через технічну несправність.

Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулася, на дорогу витекло пальне.

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, на місці працюють правоохоронці та працівники ДСНС. Патрульні організували рух транспорту зустрічною смугою.

На водія вантажівки склали протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі 340 гривень або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою.