На Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою

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В п'ятницю, 30 липня, на автодорозі "Київ - Чернігів" сталась ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та фури

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київщини.

Сьогодні близько 8:00 ранку сталась автопригода у селі Семиполки за участю пасажирського мікроавтобуса та фури. Є потерпілі", - додали правоохоронці.

Патрульні не повідомляють про кількість постраждалих та їхній стан.

Можливе ускладнення руху у напрямку міста Київ. Об’їзд здійснюється крайньою лівою смугою дороги попутного напрямку.

Раніше повідомлялось, що у Дніпровському районі відбулося ДТП за участю двох легковиків, мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок події загинув чоловік та постраждали двоє малолітніх дітей.