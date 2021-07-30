На Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою
В п'ятницю, 30 липня, на автодорозі "Київ - Чернігів" сталась ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та фури
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київщини.
Сьогодні близько 8:00 ранку сталась автопригода у селі Семиполки за участю пасажирського мікроавтобуса та фури. Є потерпілі", - додали правоохоронці.
Патрульні не повідомляють про кількість постраждалих та їхній стан.
Можливе ускладнення руху у напрямку міста Київ. Об’їзд здійснюється крайньою лівою смугою дороги попутного напрямку.
Раніше повідомлялось, що у Дніпровському районі відбулося ДТП за участю двох легковиків, мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок події загинув чоловік та постраждали двоє малолітніх дітей.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині