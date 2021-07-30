09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
14:22  30 липня
На Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль
08:11  30 липня
Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 14:39 882

На Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою

30 липня 2021, 14:39 882
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

В п'ятницю, 30 липня, на автодорозі "Київ - Чернігів" сталась ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та фури

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київщини.

Сьогодні близько 8:00 ранку сталась автопригода у селі Семиполки за участю пасажирського мікроавтобуса та фури. Є потерпілі", - додали правоохоронці.

Патрульні не повідомляють про кількість постраждалих та їхній стан.

Можливе ускладнення руху у напрямку міста Київ. Об’їзд здійснюється крайньою лівою смугою дороги попутного напрямку.

Раніше повідомлялось, що у Дніпровському районі відбулося ДТП за участю двох легковиків, мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок події загинув чоловік та постраждали двоє малолітніх дітей.

ДТП пасажир медики аварія Фура

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua