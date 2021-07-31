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31 июля 2021, 15:28 424

На Львовщине перевернулся грузовик и заблокировал движение по трассе "Киев-Чоп"

31 июля 2021, 15:28 424
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области возле села Тростянец на автодороге "Киев-Чоп" перевернулся грузовик, в результате чего движение автомобилей затруднено

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 31 июля около 12:30. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в фуру, которая перед этим осуществила аварийную остановку из-за технической неисправности.

В результате столкновения грузовик перевернулся, на дорогу вытекло топливо.

В результате ДТП никто не пострадал, на месте работают правоохранители и работники ГСЧС. Патрульные организовали движение транспорта по встречной полосе.

На водителя грузовика составили протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере 340 гривен или лишение права управлять транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой.

ДТП полиция дороги авария Львовская область

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