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30 липня 2021, 19:58 14

На Донеччині накрили групу в'язнів, яка виманювала гроші за неіснуючі товари та послуги

30 липня 2021, 19:58 14
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На Донеччині поліція викрила трьох осіб, які, перебуваючи під вартою, виманювали в українців гроші за неіснуючі товари та послуги

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

За даними поліції, з початку 2021 року троє ув’язнених одного зі слідчих ізоляторів Донеччини віком 32-39 років організували бізнес за допомогою шахрайських схем.

Зловмисники виманювали в українців гроші за неіснуючі товари, які продавали через Інтернет та послуги з міжміської доставки вантажів. Аби втримати клієнтів "на гачку", шахраї навіть імітували перебування машини в дорозі за допомогою акторських здібностей та звукових записів.

"Після одержання замовлення на доставку вантажу спільники надсилали для підтвердження фото посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, використовуючи скан-копії чужих документів. Після того, як автомобіль начебто виїхав за вантажем, замовника під різноманітними приводами (невелика поломка, потрібна заправка паливом) примушують перевести кошти на банківські картки зловмисників. У подальшому гроші виводилися на мобільні рахунки або електронні гаманці. Розшуковці встановили, що під час злочинів зловмисники вдавалися до містифікацій, імітуючи під час телефонної розмови звуки вулиці та сигнали автомобілів", - зазначають у поліції.

У результаті обшуків поліцейські вилучили у фігурантів мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують їх протиправну діяльність.

Учасникам злочинної групи оголошено підозру у вчиненні 8 епізодів шахрайства (ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Серед потерпілих – мешканці різних областей України. Поліція продовжує встановлювати жертв шахрайських дій.

В разі доведення провини їм загрожує від трьох до восьми років.

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