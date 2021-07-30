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30 липня 2021, 21:54 690

Не дав решту: У Дніпрі водію автобуса вилили на обличчя зеленку

30 липня 2021, 21:54 690
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі водію автобуса невідомі вилили на обличчя зеленку

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм групу "hueviy_dnepr".

Причиною стало те, що водій нібито комусь не додав решту зранку.

Для водія викликали швидку і поліцію.

Нагадаємо, що у Запоріжжі бабуся побила в автобусі жінку без маски

поліція водії швидка допомога Запоріжжя

 
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