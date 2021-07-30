Не дав решту: У Дніпрі водію автобуса вилили на обличчя зеленку
У Дніпрі водію автобуса невідомі вилили на обличчя зеленку
Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм групу "hueviy_dnepr".
Причиною стало те, що водій нібито комусь не додав решту зранку.
Для водія викликали швидку і поліцію.
Нагадаємо, що у Запоріжжі бабуся побила в автобусі жінку без маски
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині