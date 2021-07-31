Вимагання та погрози вбивством: на Прикарпатті затримали банду рекетирів

Фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області працівники Нацполіції викрили учасників злочинного угруповання, які вимагали від людей гроші, погрожуючи вбивством.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, до злочинної групи входило четверо мешканців області, вони підшукували жертв, забирали у них гроші та вимагали так звану "данину”. Своїх жертв зловмисники залякували і били.

В рамках досудового розслідування задокументовано ряд вимагань, погрозу вбивством та розбійний напад, під час якого зловмисники намагались заволодіти грошовими коштами та були затримані", - йдеться в повідомленні.

Фігурантам слідчі повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові затримали угруповання, яке залякувало поліцейських та суддів.