Вымогательство и угрозы убийством: на Прикарпатье задержали банду рэкетиров

Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области работники Нацполиции разоблачили участников преступной группировки, которые требовали от граждан деньги, угрожая убийством.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, в преступную группу входили четверо жителей области, они подыскивали жертв, отбирали у них деньги и требовали так называемую "дань". Своих жертв злоумышленники запугивали и избивали.

В рамках досудебного расследования задокументирован ряд вымогательств, угроза убийством и разбойное нападение, во время которого злоумышленники пытались завладеть денежными средствами и были задержаны, - говорится в сообщении.

Фигурантам следователи сообщили о подозрении, суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове задержали группировку, которая запугивала полицейских и судей.