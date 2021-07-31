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31 липня 2021, 13:29 254

В Україні за місяць потонули майже 400 осіб

31 липня 2021, 13:29 254
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Фото: із відкритих джерел
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Від початку 2021 року в Україні зафіксували понад 900 випадків утоплення, з них майже 400 - у липні

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, цього місяця потонули 40 дітей. Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають:

  • купання в не обладнаних для цього місцях;
  • купання в нетверезому стані;
  • самостійне відвідування водойм дітьми.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за добу потонула рекордна кількість людей.

ДСНС утопленники вода рятувальники події

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