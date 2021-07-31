В Україні за місяць потонули майже 400 осіб

22 липня 2021

Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася

Аварія на рівненському хімічному підприємстві обійшлася без жертв, постраждалих та серйозного забруднення навколишнього середовища – але залишила по собі кілька неприємних питань.