В Україні за місяць потонули майже 400 осіб
Від початку 2021 року в Україні зафіксували понад 900 випадків утоплення, з них майже 400 - у липні
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зокрема, цього місяця потонули 40 дітей. Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають:
- купання в не обладнаних для цього місцях;
- купання в нетверезому стані;
- самостійне відвідування водойм дітьми.
Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за добу потонула рекордна кількість людей.
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