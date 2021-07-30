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30 липня 2021, 15:31 544

У Держекоінспекції попереджають про "складну ситуацію" з пляжами Києва та Одеси

30 липня 2021, 15:31 544
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Фото: з відкритих джерел
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В Одеській області та столиці існує велика проблема з пляжами через каналізацію, особливо після дощів. Багато з них взагалі не рекомендують відвідувати

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Наскільки мені відомо, в Одеській області з пляжами є проблеми. Багато з них заборонені для відвідування. Наприклад, в Затоці", - наголосив Мальований.

За його словами, складна ситуація з пляжами й у Києві.

"У Києві дуже часто піднімається на пляжах так званий жовтий прапор - "не рекомендовано купатися", особливо після дощів. У нас зливова каналізація не якісна, тому після дощів різко підвищується рівень забруднення. Потрібно декілька днів, щоб вода очистилась", - розповів він.

Він наголосив, що пляжі - це скоріше відповідальність місцевої влади.

Раніше повідомлялось, що у місті Бердянську Запорізької області значно погіршилась якість води Азовського моря за бактеріологічними показниками.

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