У Держекоінспекції попереджають про "складну ситуацію" з пляжами Києва та Одеси
В Одеській області та столиці існує велика проблема з пляжами через каналізацію, особливо після дощів. Багато з них взагалі не рекомендують відвідувати
Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.
Наскільки мені відомо, в Одеській області з пляжами є проблеми. Багато з них заборонені для відвідування. Наприклад, в Затоці", - наголосив Мальований.
За його словами, складна ситуація з пляжами й у Києві.
"У Києві дуже часто піднімається на пляжах так званий жовтий прапор - "не рекомендовано купатися", особливо після дощів. У нас зливова каналізація не якісна, тому після дощів різко підвищується рівень забруднення. Потрібно декілька днів, щоб вода очистилась", - розповів він.
Він наголосив, що пляжі - це скоріше відповідальність місцевої влади.
Раніше повідомлялось, що у місті Бердянську Запорізької області значно погіршилась якість води Азовського моря за бактеріологічними показниками.