У Франківську сталася пожежа в гуртожитку, евакуювали 88 студентів

Фото: ДСНС

В Івано-Франківську виникла пожежа в дев’ятиповерховому гуртожитку Національного медичного університету, рятувальники змогли евакуювати усіх студентів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Інформація про пожежу надійшла 30 жовтня о 21:21, загорання виникло в одній із кімнат на п’ятому поверсі.

На момент прибуття рятувальників, з вікна п'ятого поверху виходив дим та було видно полум'я. Із задимлених приміщень рятувальниками спільно з адміністрацією гуртожитку евакуйовано 88 осіб - іноземці, студенти Івано-Франківського національного медичного університету", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що кімната площею 20 м кв повністю вигоріла. Пожежу було локалізовано, а о 21.57 ліквідовано, потерпілих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, днями у Рівному сталася пожежа на електропідстанції, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.