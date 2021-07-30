На пляжах Одещини можна купатися - МОЗ

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Про це пише RegioNews з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України.

"В ході проведення лабораторних досліджень за станом якості морської води, у визначених контрольних точках на 22 пляжах м. Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус, було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники та 47 проби на санітарно-хімічні показники. Усі досліджені проби морської води відповідали гігієнічним вимогам", - зазначається у повідомлені.

Нагадаємо, що за інформацію керівника Держекоінспеції Андрія Мальованого, в Одеській області та столиці існує велика проблема з пляжами через каналізацію, особливо після дощів. Багато з них взагалі не рекомендують відвідувати.

21 липня фахівці не радили купатися на 9 пляжах Одещини