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31 июля 2021, 13:29 248

В Украине за месяц утонули почти 400 человек

31 июля 2021, 13:29 248
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Фото: из открытых источников
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С начала 2021 года в Украине зафиксировали более 900 случаев утопления, из них почти 400 - в июле

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в этом месяце утонули 40 детей. Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют:

  • купание в не оборудованных для этого местах;
  • купание в нетрезвом состоянии;
  • самостоятельное посещение водоемов детьми.

Судя по количеству чрезвычайных событий возле водоемов, ГСЧС предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки утонуло рекордное количество людей.

ГСЧС утопленники вода спасатели происшествия

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