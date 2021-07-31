В Украине за месяц утонули почти 400 человек
С начала 2021 года в Украине зафиксировали более 900 случаев утопления, из них почти 400 - в июле
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В частности, в этом месяце утонули 40 детей. Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют:
- купание в не оборудованных для этого местах;
- купание в нетрезвом состоянии;
- самостоятельное посещение водоемов детьми.
Судя по количеству чрезвычайных событий возле водоемов, ГСЧС предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки утонуло рекордное количество людей.
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