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12 липня 2021, 14:28 5506

В Україні за добу потонула рекордна кількість людей

12 липня 2021, 14:28 5506
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Фото з відкритих джерел
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В Україні за добу потонула рекордна кількість людей - 32, з них п'ятеро - діти

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з початку тижня зафіксували 94 смерті на воді (12 дітей), з початку місяця - 124 смертей (16 дітей), з початку року - 665 осіб потонули, з них - 70 дітей.

Зазначається, що липневий показник смертей у 2021 році перевищив минулорічну липневу статистику.

Рятувальники повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні потонули понад півсотні людей.

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