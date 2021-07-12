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В Україні за добу потонула рекордна кількість людей - 32, з них п'ятеро - діти

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з початку тижня зафіксували 94 смерті на воді (12 дітей), з початку місяця - 124 смертей (16 дітей), з початку року - 665 осіб потонули, з них - 70 дітей.

Зазначається, що липневий показник смертей у 2021 році перевищив минулорічну липневу статистику.

Рятувальники повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні потонули понад півсотні людей.