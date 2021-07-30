Через вибухи в поштоматах поштовий оператор перевірятиме посилки рентгеном

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Через вибухи, що сталися вчора з поштоматами «Нової пошти», поштовий оператор заявив офіційну позицію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "Нової пошти".

У ніч на 29 липня відбувся вибух у комірці поштомату Нової пошти в Києві, а згодом у комірці поштомату в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав. До місця інцидентів прибули правоохоронні органи. Наразі тривають слідчі дії. "Нова пошта" зі свого боку всіляко сприяє розслідуванню.

Для нас ця подія - тривожний сигнал настроїв в суспільстві, - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомляють про прийняті рішення:

1. Встановити на всіх терміналах та депо рапіскани, рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів.

2. Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів.

3. Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Як повідомлялося, 29 липня вранці у Києві в торговому центрі стався вибух поштомату в Оболонському районі.

Згодом трапився другий за день вибух у поштоматі, постраждалих немає. Цього разу вибуховий пристрій спрацював в Одесі.