09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
09:13  30 липня
Негода в Україні: без струму залишились 353 населених пункти
08:11  30 липня
Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 11:00 77

Через вибухи в поштоматах поштовий оператор перевірятиме посилки рентгеном

30 липня 2021, 11:00 77
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через вибухи, що сталися вчора з поштоматами «Нової пошти», поштовий оператор заявив офіційну позицію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "Нової пошти".

У ніч на 29 липня відбувся вибух у комірці поштомату Нової пошти в Києві, а згодом у комірці поштомату в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав. До місця інцидентів прибули правоохоронні органи. Наразі тривають слідчі дії. "Нова пошта" зі свого боку всіляко сприяє розслідуванню.

Для нас ця подія - тривожний сигнал настроїв в суспільстві, - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомляють про прийняті рішення:

1. Встановити на всіх терміналах та депо рапіскани, рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів.

2. Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів.

3. Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Як повідомлялося, 29 липня вранці у Києві в торговому центрі стався вибух поштомату в Оболонському районі.

Згодом трапився другий за день вибух у поштоматі, постраждалих немає. Цього разу вибуховий пристрій спрацював в Одесі.

вибух пошта безпека Нова пошта заява

На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
30 липня 2021, 09:31
На Чорнобильській АЕС вибухівку не знайшли - Нацполіція
28 липня 2021, 16:51
ДБР обшукує центральні сортувальні станції операторів поштового зв'язку та підрозділи Київської митниці
27 липня 2021, 16:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram