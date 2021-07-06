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06 липня 2021, 17:34 56

У Києві "замінували" три торгові центри

06 липня 2021, 17:34 56
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Фото з відкритих джерел
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До столичних правоохоронців 6 липня надійшло повідомлення про мінування трьох торгових центрів

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

"Так, надійшли повідомлення про мінування трьох торгових центрів: Оушен Плаза, Метроград, Гулівер", - заявили в поліції.

Правоохоронці вже евакуювали працівників та відвідувачів закладів. Інформацію про мінування перевіряють.

Нагадаємо, сьогодні також "замінували" КМДА. Зловмисник вимагав викуп у 0,5 біткоїна.

Відомо, що напередодні у Києві повідомили про замінування Центрального і Південного залізничних вокзалів.

Україна Київ мінування поліція Столиця

 
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