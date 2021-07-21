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21 липня 2021, 11:25 146

З аеропорту Львова евакуювали людей та персонал: шукають вибухівку

21 липня 2021, 11:25 146
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Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування аеропорту у Львові. Пасажирів та співробітників летовища евакуювали.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook поліції Львівської області.

Як зазначається у повідомлені, близько 9.25, до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького про те, що на території аеропорту виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

"На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини., а також патрульні поліцейські. Проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію",- додають у поліції.

Нагадаємо, що 6 липня повідомлення про мінування будівлі Київської міськради не підтвердилося

евакуація вибух поліція пасажир аеропорт

 
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