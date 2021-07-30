Нацполіція викрила "схему" привласнення коштів на ліквідації державних шахт

Фото: Нацполіція

Нацполіція викрила незаконну "схему" привласнення коштів на ліквідації та реструктуризації неробочих державних шахт

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Організували оборудку посадові особи державного профільного підприємства та комерційних структур", - йдеться у повідомленні.

Кошти з державного бюджету виділялися на ліквідацію, реструктуризацію державних шахт, експлуатація яких припинена. Роботи виконували "свої" товариства. При цьому ціни на товари та надані послуги були завищені, а підрядні організації отримали оплату за роботи, які фактично не виконувалися.

На проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт було перераховано понад 160 мільйонів гривень. Аби легалізувати отримані надлишкові кошти, підозрювані перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм.

Слідчі та оперативники провели санкціоновані обшуки на території міста Києва, Волинської, Львівської та Донецької областей. Слідство триває. Встановлюється сума завданих збитків.

Нагадаємо, раніше СБУ розкрила масштабну схему продажу немовлят за кордон.