Стало відомо про стан чоловіка, якого вчора в зоопарку на Полтавщині покусала пантера

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Чоловіка, якого напередодні в екопарку поблизу Полтави вкусила пантера, прооперували та перевели у травматологічне відділення

Про це розповів лікар відділення обласної лікарні Володимир Пінчук, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Полтава.

Стан залишається тяжким. Зараз йому проводиться інтенсивна терапія, антибіотикотерапія, інфузійна терапія, перев’язки. Стан при надходженні (до лікарні – ред.) достатньо тяжкий, масивна кровотеча. Він був прооперований у нейрохірургічному відділенні. Пришили клапті шкіри, які дикий звір, грубо кажучи, познімав, − повідомив лікар-ординатор травматологічного відділення обласної лікарні Володимир Пінчук.

Травмований чоловік у свідомості, але спілкуватися із журналістами відмовляється.

Екопарк "Ковалівка" нині продовжує приймати відвідувачів, але ситуацію в установі не коментують. Обставини травмування з’ясовують поліцейські.

Як повідомлялося, учора в селі Ковалівка під Полтавою у зоопарку пантера напала на ветеринара.