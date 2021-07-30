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30 липня 2021, 13:41 3

У Львові затримали трьох молодиків: стріляли в парку в собак

30 липня 2021, 13:41 3
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Правоохоронці Львова затримали трьох молодих людей, які влаштували стрілянину у Сихівському парку міста. За словами затриманого, він таким чином, "відстрілювався від собак"

Як передає RegioNews, про це повідомили в обласному управлінні поліції Львівщини.

Так, стало відомо, що цієї ночі очевидці повідомили в поліцію про стрільбу у Сихівському парку на вул. Хоткевича. Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили трьох осіб, які були на території парку.

Ними виявилися місцеві молоді чоловіки, а саме один 20-річний та двоє 21-річних. В найстаршого, під час поверхневої перевірки, виявили предмет схожий на пістолет", - йдеться у повідомленні.

Затриманий підтвердив, що здійснив з нього кілька пострілів холостими набоями. Свою поведінку пояснив тим, що "відстрілювався від собак".

Неподалік правоохоронці виявили відстріляні гільзи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, 25 липня у Києві біля метро сталася бійка зі стріляниною, постраждала людина.

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