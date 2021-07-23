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23 липня 2021, 15:37 951

У столиці поблизу МЗС паслися кози

23 липня 2021, 15:37 951
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Фото з відкритих джерел
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У Києві на Михайлівській площі помітили двох кіз, які гуляли на галявині біля будинку Міністерства закордонних справ

Як пише RegioNews, про це повідомив у Facebook член Ради Національного банку України Василь Горбаль.

Політик, який опублікував фото кіз біля МЗС, зауважив, що тварин "треба відлити у бронзі".

Этих овец надо отлить в бронзе)

Posted by Vasyl Gorbal on Friday, July 23, 2021

Нагадаємо, нещодавно у Києві в таксі знайшли змію.

Україна Київ МЗС тварини Столиця

 
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