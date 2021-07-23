У столиці поблизу МЗС паслися кози
У Києві на Михайлівській площі помітили двох кіз, які гуляли на галявині біля будинку Міністерства закордонних справ
Як пише RegioNews, про це повідомив у Facebook член Ради Національного банку України Василь Горбаль.
Політик, який опублікував фото кіз біля МЗС, зауважив, що тварин "треба відлити у бронзі".
Этих овец надо отлить в бронзе)Posted by Vasyl Gorbal on Friday, July 23, 2021
Нагадаємо, нещодавно у Києві в таксі знайшли змію.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"