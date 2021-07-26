На Рівненщині змія вкусила дитину
До Рівненської обласної дитячої лікарні з діагнозом укус змії госпіталізували хлопчика 2009 року народження
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.
"При зведенні інформації від чергового на лінії "103" до рятувальників на спецлінії "101" надійшла інформація, що 23 липня в Рівненську обласну дитячу лікарню з діагнозом укус змії був госпіталізований хлопчик 2009 року народження", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.
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