Стало известно о состоянии мужчины, которого вчера в зоопарке на Полтавщине покусала пантера

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Мужчину, которого накануне в экопарке вблизи Полтавы укусила пантера, прооперировали и перевели в травматологическое отделение

Об этом рассказал врач отделения областной больницы Владимир Пинчук, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Полтава.

Состояние остается тяжелым. Сейчас ему проводится интенсивная терапия, антибиотикотерапия, инфузионная терапия, перевязки. Состояние при поступлении (в больницу – ред.) достаточно тяжелое, массивное кровотечение. Он был прооперирован в нейрохирургическом отделении. Пришили куски кожи, которые дикий зверь, грубо говоря, поснимал, − сообщил врач-ординатор травматологического отделения областной больницы Владимир Пинчук.

Травмированный мужчина в сознании, но общаться с журналистами отказывается.

Экопарк "Ковалевка" сейчас продолжает принимать посетителей, но ситуацию в учреждении не комментируют. Обстоятельства травмирования выясняют полицейские.

Как сообщалось, вчера в селе Ковалевка под Полтавой в зоопарке пантера напала на ветеринара.