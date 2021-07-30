09:31  30 июля
На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
14:22  30 июля
На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль
17:53  30 июля
В субботу в ООС: два нарушения "тишины" и пролет вражеского беспилотника через линию разграничения
UA | RU
UA | RU
30 июля 2021, 19:04 2173

Стало известно о состоянии мужчины, которого вчера в зоопарке на Полтавщине покусала пантера

30 июля 2021, 19:04 2173
Читайте також українською мовою
Фото Kolo.News
Читайте також
українською мовою

Мужчину, которого накануне в экопарке вблизи Полтавы укусила пантера, прооперировали и перевели в травматологическое отделение

Об этом рассказал врач отделения областной больницы Владимир Пинчук, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Полтава.

Состояние остается тяжелым. Сейчас ему проводится интенсивная терапия, антибиотикотерапия, инфузионная терапия, перевязки. Состояние при поступлении (в больницу – ред.) достаточно тяжелое, массивное кровотечение. Он был прооперирован в нейрохирургическом отделении. Пришили куски кожи, которые дикий зверь, грубо говоря, поснимал, − сообщил врач-ординатор травматологического отделения областной больницы Владимир Пинчук.

Травмированный мужчина в сознании, но общаться с журналистами отказывается.

Экопарк "Ковалевка" сейчас продолжает принимать посетителей, но ситуацию в учреждении не комментируют. Обстоятельства травмирования выясняют полицейские.

Как сообщалось, вчера в селе Ковалевка под Полтавой в зоопарке пантера напала на ветеринара.

зоопарк инцидент потерпевшие животные Полтавская область

Во Львове задержали трех молодых людей: стреляли в парке в собак
30 июля 2021, 13:41
На Ровенщине змея укусила ребенка
26 июля 2021, 14:49
В столице возле МИДа паслись козы
23 июля 2021, 15:37
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua