На Хмельниччині знайшли чоловіка, який зник чотири місяці тому

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У Хмельницькій області розшукали 63-річного чоловіка, який ще у березні 2021 року пішов з дому та не повернувся

Про це повідомили в Шепетівському районному управлінні поліції, пише RegioNews.

Повідомляється, що чоловік з села Норилів, який страждає на провали у пам'яті, у березні пішов з дому і загадково зник. Сестра чоловіка спочатку шукала його самостійно, проте потім звернулась до поліції.

Під час першочергових заходів поліції не вдалось розшукати чоловіка. Проте офіцер Ямпільської ТГ, на території обслуговування якого проживав зниклий, не припиняв активні пошуки, йому і вдалось розшукати чоловіка.

Як виявилось, 63-річний чоловік спочатку мандрував Україною. Потім він приїхав у Ковельський район Волинської області, де чоловіку викликали медиків. Саме у лікарні правоохоронці і розшукали зниклого.

Чоловік не пам'ятає, чому він пішов з дому, проте був радий повернутись в рідне село.

Нагадаємо, 29 липня вранці у Києві в торговому центрі стався вибух поштомату в Оболонському районі - це зробив невідомий чоловік. Згодом чоловіка затримали.