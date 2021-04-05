У Києві затримали 18-річну дівчину, яка продавала фальшиві перепустки в громадський транспорт

Вартість спецпропуску становила 200 гривень

Вартість спецпропуску становила 200 гривень

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили у Києві 18-річну мешканку столиці, яка хотіла збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті під час локдауну.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує RegioNews.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила у соціальній мережі "Facebook" інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень м. Києва", — розповіли в прокуратурі.

Вартість спецпропуску складала 200 гривень.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення іншого офіційного документа) та вирішується питання про повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, відсьогодні у Києві запровадили більш суворі карантинні обмеження, які діятимуть до 16 квітня. Серед основних заборон: громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках, а школи та дитячі садочки переходять на дистанційне навчання.