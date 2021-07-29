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29 липня 2021, 15:58 31

Прикордонники затримали росіянина який пропонував за в"їзд в Україну тисячу доларів

29 липня 2021, 15:58 31
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Фото з відкритих джерел
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Прикордонники затримали в аеропорту «Бориспіль» росіянина, який запропонував тисячу доларів за перетин кордону

Про це пише RegioNews з посиланням на прес - службу Держприкордонслужби.

"Двоє громадян РФ прибули в пункт пропуску "Бориспіль" рейсом "Стамбул – Київ". Пасажири з паспортами країни-агресора не змогли переконати українських прикордонників щодо мети своєї поїздки. Іноземцям відмовили у праві в’їзду на територію України", - зазначаєтсья у повідомленні

Один з мандрівників, 24-річний чоловік, вирішив залагодити питання за допомогою хабаря. Він запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби 1000 доларів

Зазначається, що прикордонник спробу підкупити його задокументував на відеокамеру.

Після передавання коштів росіянина в Україну пропустили, але з аеропорту він вийшов у супроводі поліції.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Інший росіянин вибув з України назад до Стамбула.

Нагадаємо, що у березні 2020 року у Донецькій області росіянин та українка намагалися "купити" прикордонників за 50 тисяч рублів

РФ хабар поліція Кримінальна відповідальність Держприкордонслужба

 
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