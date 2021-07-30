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30 липня 2021, 12:59 955

На Рівненщині жінка на власному полі потрапила під комбайн

30 липня 2021, 12:59 955
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Фото Нацполіції в Рівненській області
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На Рівненщині 29 липня під колеса комбайна на власному полі потрапила жінка

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги, передає RegioNews.

Жінку госпіталізували з переломами та забоями, водій був тверезим. І сама жінка, і комбайнер – жителі села Борове.

Інцидент трапився у полі в селі Борове Вараського району 0 17:25 під час збору зернових. Медики отримали виклик про те, що під комбайн потрапила жінка.

Травмована жінка була при свідомості та скаржилася на біль у ділянці грудної клітки. Їй надали медичну допомогу й транспортували до Зарічненської райлікарні, – повідомила старша лікарка оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Любов Волинець.

Лікарка уточнила, що в травмованої попередньо діагностували перелом ключиці, закриту травму грудної клітки, перелом ребер справа, множинні забої та садна грудної клітки.

У Нацполіції області зазначили: наїзд стався, коли комбайн заїжджав на поле.

66-річна жінка саме розмовляла з напарником комбайнера, коли 30-річний односельчанин наїхав на неї, рухаючись заднім ходом. Правоохоронцям він пояснив: не бачив жінки. За результатами огляду з допомогою алкотестера – водій був тверезим, – розповіла пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

І додала: у чоловіка відібрали зразки крові. Усі обставини події встановлюють у рамках досудового розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень людині.

Як повідомлялося, на Рівненщині комбайн збив дитину. У селі Верхівськ Рівненського району Рівненської області у понеділок, 19 липня, о 19:20 комбайн збив 8-річного хлопчика.

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