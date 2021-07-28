На Рівненщині автобус з паломниками потрапив у ДТП, є постраждалий

Фото: ДСНС

У ніч на середу, 28 липня, на трасі "Київ-Чоп" біля села Синява Гощанської громади Рівненської області сталася аварія за участю пасажирського автобуса, який перевозив паломників

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій", пише RegioNews.

Після того, як на трасі зіткнулися вантажний фургон "Mercedes-Benz Sprinter" і автобус нерегулярних перевезень "Львів-Київ", на місце події виїхали рятувальники з селища міського типу Гоща.

Приїхавши, рятувальники виявили перевернутий на бік вантажний фургон. Щоб не допустити загоряння пожежники одразу відключили живлення на клемах акумуляторних батарей у транспортному засобі.

В результаті аварії постраждав водій фургона. 56 паломників і два водії, які перебували в автобусі, не постраждали.

Всі обставини аварії належить встановити співробітникам поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині вантажівка розтрощила автівку.