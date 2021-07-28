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28 липня 2021, 12:56 580

На Рівненщині автобус з паломниками потрапив у ДТП, є постраждалий

28 липня 2021, 12:56 580
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Фото: ДСНС
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У ніч на середу, 28 липня, на трасі "Київ-Чоп" біля села Синява Гощанської громади Рівненської області сталася аварія за участю пасажирського автобуса, який перевозив паломників

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій", пише RegioNews.

Після того, як на трасі зіткнулися вантажний фургон "Mercedes-Benz Sprinter" і автобус нерегулярних перевезень "Львів-Київ", на місце події виїхали рятувальники з селища міського типу Гоща.

Приїхавши, рятувальники виявили перевернутий на бік вантажний фургон. Щоб не допустити загоряння пожежники одразу відключили живлення на клемах акумуляторних батарей у транспортному засобі.

В результаті аварії постраждав водій фургона. 56 паломників і два водії, які перебували в автобусі, не постраждали.

Всі обставини аварії належить встановити співробітникам поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині вантажівка розтрощила автівку.

Україна Київ ДТП Рівне аварія

 
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