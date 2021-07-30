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30 июля 2021, 12:59 952

На Ровенщине женщина на собственном поле попала под комбайн

30 июля 2021, 12:59 952
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Фото Нацполиции в Ровенской области
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На Ровенщине 29 июля под колеса комбайна на собственном поле попала женщина

Об этом сообщили на Facebook-странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.

Женщину госпитализировали с переломами и ушибами, водитель был трезвым. И сама женщина, и комбайнер – жители села Боровое.

Инцидент произошел в поле в селе Боровое Вараського района 0 17:25 во время сбора зерновых. Медики получили вызов о том, что под комбайн попала женщина.

Травмированная женщина была в сознании и жаловалась на боль в области грудной клетки. Ей оказали медицинскую помощь и транспортировали к Зарічненської райбольницы, – сообщила старший врач оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Любовь Волынец.

Врач уточнила, что в травмированной предварительно диагностировали перелом ключицы, закрытую травму грудной клетки, перелом ребер справа, множественные ушибы и ссадины грудной клетки.

В Нацполиции области отметили наезд произошел, когда комбайн заезжал на поле.

66-летняя женщина как раз разговаривала с напарником комбайнера, когда 30-летний односельчанин наехал на нее, двигаясь задним ходом. Правоохранителям он объяснил: не видел женщины. По результатам осмотра с помощью алкотестера-водитель был трезвым, - рассказала прессофицерка Нацполиции области Юлия Мозоль.

И добавила: у мужчины отобрали образцы крови. Все обстоятельства происшествия устанавливают в рамках досудебного расследования по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям человеку.

Как сообщалось, на Ровенщине комбайн сбил ребенка. В селе Верхівськ Ровенского района Ровенской области в понедельник, 19 июля, в 19:20 комбайн сбил 8-летнего мальчика.

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