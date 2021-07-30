На Дніпропетровщині зіткнулися чотири авто: загинула одна людина

Фото: Нацполіція

У районі с. Кам’яне Дніпровського району відбулося ДТП за участю двох легковиків, мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок події загинув чоловік та постраждали двоє малолітніх дітей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf" рухаючись по автодорозі Н-08 сполученням "Дніпро-Запоріжжя" не впорався із керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter".

Після чого автівки виїхали на зустрічну смугу, де автомобіль "Mercedes-Benz Sprinter" перекинувся та зіткнувся з автомобілями "Daewoo Lanos" та "Daf-CF 65.220".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 30-річний водій транспортного засобу "Mercedes-Benz Sprinter" загинув на місці події.

Водій та троє пасажирів "Daewoo Lanos", серед яких двоє дітей віком 5-ти та 13 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, днями на Харківщині п'яний водій наїхав на двох підлітків й втік.