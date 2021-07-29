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29 июля 2021, 17:18 1284

Нацсовет объявил предупреждение трем телеканалам

29 июля 2021, 17:18 1284
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Фото из открытых источников
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Основанием для решения Нацсовета о предупреждении трем телеканалам стали отсутствие вещания и несоблюдение программных концепций вещания и ненадлежащее информирование о каждой индивидуальной программе или передаче

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает RegioNews.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам проверок кабельного телеканала "Тясмин" из Смелы Черкасской области и спутниковых телеканалов "ATR T" и "ПРАВДА ТУТ" объявила им предупреждение.

Также на заседании 29 июля Нацсовет назначил внеплановые проверки канала "Интер" за фильмы с лицами, которые составляют угрозу нацбезопасности, и канала "Дом" за показ в эфире карты с "российским" Крымом.

Телеканал "Тясмин" вообще не вещал.

Во время проверки было выяснено, что лицензия провайдера программной услуги, с которым у вещателя был договор, завершилась в ноябре 2018 года. А факт того, что телеканал не ведет вещания, его директор объяснила заболеванием работников предприятия COVID-19. Она также сообщила о намерении заключить соглашение о сотрудничестве с другим провайдером, – сообщает Нацсовет.

В отношении ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" (спутниковое вещание, логотип "ATR T") г. Киев, - вещатель изменил формат вещания, не придерживается собственной программной концепции вещания, а также адрес студии не соответствует условиям лицензии.

Такую же санкцию на заседании Национального совета получило ООО "Информационное агентство "Правдатут (спутниковый телеканал "ПРАВДА ТУТ"), г. Вишневое Киевской области. Этот телеканал демонстрировал не то, что заявлял, да еще и не имея на это права.

Кроме того, в собственной программной концепции была уменьшена доля программ собственного производства почти на 7 часов, минимальная доля национального аудиовизуального продукта (в том числе собственного производства) чуть более чем на 7 часов. В то же время более 7 часов больше в эфире было продукции иностранного производства. Лицензиат также выходил в эфир со спутника, который не заявлен в его лицензии, то есть он самовольно изменил подробные характеристики канала вещания, - добавили в Нацсовете.

Все лицензиаты обязаны в течение месяца нормировать свою деятельность и вернуться к выполнению требований действующего законодательства.

Как сообщалось, 1 июля Нацсовет телерадиовещания заявлял, что проверит телеканал "Винниччина", который ретранслировал "Наш".

Ранее, в июне, телеканал "НАШ " оштрафовали за распространение российской пропаганды.

Нацсовет телевидение нарушение вещание лицензия

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