Поліція знову обмежила в’їзд фур до столиці

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В’їзд до Києва великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою

Про це пише Regionews з посиланням на телеграм канал Патрульної поліції Києва

"В’їзд великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - зазначається у повідомленні

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, що поліція напередодні теж обмежувала в'їзд великогабаритного транспорту до Києва через спеку.