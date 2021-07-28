14:46  28 липня
Україна змінює правила в'їзду для громадян та іноземців
10:36  28 липня
На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави
08:11  28 липня
На Донбасі чотири обстріли українських позицій за минулу добу, три – від початку нової
UA | RU
UA | RU
28 липня 2021, 13:05 14

Поліція знову обмежила в’їзд фур до столиці

28 липня 2021, 13:05 14
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В’їзд до Києва великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою

Про це пише Regionews з посиланням на телеграм канал Патрульної поліції Києва

"В’їзд великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - зазначається у повідомленні

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, що поліція напередодні теж обмежувала в'їзд великогабаритного транспорту до Києва через спеку.

поліція Фура Київ температура

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua