Поліція знову обмежила в’їзд фур до столиці
В’їзд до Києва великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою
Про це пише Regionews з посиланням на телеграм канал Патрульної поліції Києва
"В’їзд великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - зазначається у повідомленні
Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).
Нагадаємо, що поліція напередодні теж обмежувала в'їзд великогабаритного транспорту до Києва через спеку.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася