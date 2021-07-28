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28 липня 2021, 14:59 79

Кабмін хоче запустити безкоштовний транспорт на КПВВ на Донбасі

28 липня 2021, 14:59 79
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України хоче запустити соціальний проект у сфері транспортного обслуговування, що стосується безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з окупованими територіями Криму та Донбасу

Про це повідомляє RegioNews посилаючись на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

За його словами, при перетині літні люди і, зокрема, з інвалідністю повинні долати значні відстані пішки.

Саме тому профільне міністерство запропонувало зміни, щоб забезпечити безкоштовними регулярними перевезеннями від контрольних пунктів до лінії розмежування, - заявив він.

Як повідомлялося, від 23 червня на Херсонщині через ремонт знову закрили КПВВ "Чаплинка". Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом закрили на ремонт.

Також у червні штаб ООС повідомляв, що повноцінний пропуск українців здійснюється лише в одному КПВВ із семи.

КПВВ транспорт Кабмін Деніс Шмигаль пасажирські перевезення

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