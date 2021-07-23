Мінінфраструктури планує покласти край проблемі нелегальних автовокзалів та перевізників

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Міністерство інфраструктури розробляє необхідні нормативні акти, щоб покласти край нелегальним перевезенням та привести до ладу атестовані вокзали

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, якого цитує пресслужба Мінінфраструктури, передає RegioNews.

Серед пріоритетів роботи нашої команди - прозора робота автовокзалів України. На жаль, в нашій країні існує велика проблема нелегальних автовокзалів та перевізників. На таких стихійних автостанціях немає жодних необхідних умов - самої будівлі автовокзалу, відповідно, зали очікувань, кас тощо, - сказав Кубраков.

За його словами, це перш за все - питання безпеки пасажирів.

Ми будемо боротися з нелегальними автостанціями та одночасно підтримувати розвиток законних атестованих вокзалів. Наразі ми напрацьовуємо необхідні для галузі нормотворчі зміни, - наголосив очільник МІУ.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури пропонує з 2030 року заборонити імпорт до України дизельних і бензинових авто.

Також стало відомо, що реконструкція Київського автовокзалу вартувала 120 млн грн. Київський центральний автовокзал неподалік станції метро Деміївська офіційно відкрили, він отримав нову айдентику та майже втричі більше платформ.