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28 июля 2021, 14:59 85

Кабмин хочет запустить бесплатный транспорт на КПВВ на Донбассе

28 июля 2021, 14:59 85
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины хочет запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания, который касается бесплатных перевозок для украинцев, пересекающих линию разграничения с оккупированными территориями Крыма и Донбасса

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, при пересечении пожилые люди и, в частности, с инвалидностью должны преодолевать значительные расстояния пешком.

Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения, - заявил он.

Как сообщалось, с 23 июня на Херсонщине из-за ремонта снова закрыли КПВВ "Чаплинка". Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Россией Крымом закрыли на ремонт.

Также в июне штаб ООС сообщал, что полноценный пропуск украинцев осуществляется только в одном КПВВ из семи.

КПВВ транспорт Кабмин Денис Шмыгаль пассажирские перевозки

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