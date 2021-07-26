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26 липня 2021, 09:13 509

У Києві спіймали двох водіїв маршруток з ознаками алкогольного та наркотичного сп'яніння

26 липня 2021, 09:13 509
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Фото: kyivpatrol
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Під час перевірки столичні правоохоронці виявили двох водіїв маршруток, які ймовірно перебували у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння

Як передає RegioNews, про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Так, першого порушника безпеки дорожнього руху виявили під час перевірки автобуса Стрий-Авто на вулиці Будіндустрії.

Під час спілкування з кермувальником поліцейські виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився", - йдеться у повідомленні.

Іншого порушника патрульні зупинили на вулиці Малиновського. Водій автобуса "Богдан" здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від перевірки приладом "Драгер", чоловік відмовився теж.

Повідомляється, що обох водіїв відсторонено від керування. На них складено адміністративні протоколи. Про події проінформовано перевізника.

Нагадаємо, у Києві рятувальники пів ночі знімали з даху будинку агресивного чоловіка.

наркотики поліція алкоголь пасажир маршрутки пасажирські перевезення

 
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