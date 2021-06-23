На Херсонщині через ремонт знову закрили КПВВ "Чаплинка"
Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Росією Кримом закрили на ремонт
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає RegioNews.
Відомо, що роботу КПВВ тимчасово призупиняють до 15 липня.
Таке рішення ухвалив голова Херсонської обласної адміністрації. На пункті пропуску планують провести роботи із діагностики та вдосконалення засобів зв’язку і спостереження.
Пункти пропуску "Чонгар" та "Каланчак" продовжують працювати у штатному режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу.
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