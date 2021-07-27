Держпродспоживслужба розслідує спалах кишкової інфекції серед дітей на Одещині

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Із готелю в Одеській області госпіталізували 9 дітей з підозрою на гостру кишкову інфекцію, розпочато розслідування

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає RegioNews.

До інфекційного відділення Білгород-Дністровської міської лікарні з підозрою на гостру кишкову інфекцію доставлені 9 малолітніх постояльців одного з готелів Одещини, повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Станом на 27.07.2021 в інфекційне відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 дітей віком до 15 років, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що за попередніми оперативними даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з Києва в складі групи кількістю 90 осіб, які проживали в готелі "BUGAS SEA VIEW" і харчувалися в ресторані готелю.

З метою встановлення причин і умов виникнення захворювань Овідіопольським управлінням Головного управління розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково, - наголошують у Держпродспоживслужбі.

Як повідомлялося сьогодні, в одеській лікарні діти отруїлися їжею.