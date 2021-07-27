В одеській лікарні діти отруїлися їжею

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Як передає RegioNews, про це "Суспільному" повідомила прессекретарка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Людмила Мельничук.

Вона розповіла, що дітям віком від 4 до 7 років, які перебували в неврологічному відділенні медзакладу, стало зле коли вони скуштували лікарняну їжу, а саме після обіду.

Фахівці припускають, що в отруєнні п'ятьох дітей винен постачальник їжі. Мельничук зазначила, що компанія, яка постачає харчування до дитячої лікарні, вже вибачалися перед батьками за цей інцидент.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті 16 дітей потрапили до лікарні через отруєння у таборі.