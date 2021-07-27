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27 липня 2021, 11:41 69

У Маріуполі дворічна дівчинка потрапила до лікарні наковтавшись таблеток

27 липня 2021, 11:41 69
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Фото: Рixabay
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У Маріуполі 2-річна дівчинка потрапила до лікарні через отруєння медикаментами. Дитина випила шість таблеток для лікування нирок

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання MRPL.CITY.

Інцидент стався ввечері, 26 липня, в будинку по проспекту Металургів, 96.

Дівчинку "швидка" доставила в Маріупольське територіальне медичне відділення здоров'я.

Дитина випила шість таблеток канефрона з необережності. Дівчинку госпіталізували в дитячу лікарню для спостереження", - повідомили медики.

Нагадавши, у Чернігові госпіталізували дев'ятикласницю через отруєння таблетками.

медики лікування діти отруєння Маріуполь

 
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