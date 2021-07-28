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28 липня 2021, 11:19 151

На Прикарпатті один з епідеміологічних показників не відповідає "зеленій зоні"

28 липня 2021, 11:19 151
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Фото з відкритих джерел
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Станом на сьогодні, 28 липня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину, однак в Івано-Франківській області один з епідеміологічних показників не у межах норми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Івано-Франківську "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

Він у даному регіоні становить 52%, хоча днем раніше становив рівно 50%, що відповідає "зеленій" зоні карантину.

При цьому у Херсонській області, в якій ще вчора було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі динаміка госпіталізації різко знизилася і становить всього 2%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Як повідомлялося, 26 липня Луганщина опинилась під загрозою виходу з "зеленої" зони карантину.

зелена зона Прикарпаття МОЗ показник ушпиталення

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