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25 липня 2021, 15:46 22

Стало відомо, які обмеження під час карантину можуть скасувати для COVID-вакцинованих

25 липня 2021, 15:46 22
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Фото з відкритих джерел
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Під час нового майбутнього локдауну для вакцинованих від коронавірусу громадян можуть послаблювати карантин

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю виданню "Апостроф”, відповідну ініціативу розглядає МОЗ, але ухвалюватиме рішення Кабінет міністрів, пише RegioNews.

За його словами, карантинні послаблення можливі для громадян із внутрішнім "ковідним сертифікатом". Цей документ можна буде згенерувати в застосунку "Дія". Він, до слова, підтверджує не лише факт щеплення проти COVID-19, а й ПЛР-тест або підтверджує, що людина перехворіла.

"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в "Дії", який підтверджує факт щеплення проти COVID-19”, - сказав Кузін.

Головний санлікар анонсував, що розглядається можливість "дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які відвідуватимуть клієнти, щеплені проти COVID-19". На його думку, це дозволить зменшити навантаження на економіку без ризику для громадян.

Нагадаємо, що у МОЗ не виключають нового локдауну восени.

Також повідомлялося, що в Україні можуть змусити заклади працювати по COVID-сертифікатах.

коронавірус Україна вакцина карантин МОЗ

 
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