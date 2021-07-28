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28 липня 2021, 09:27 31

Україна перетнула межу в 5 млн щеплень проти COVID-19

28 липня 2021, 09:27 31
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Фото з відкритих джерел
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В Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко у Facebook, передає RegioNews.

Першу дозу отримали 3 264 715 людей, повністю вакциновано двома дозами 1 817 211 українців.

Ляшко зазначив, що у червні в Україні здійснили майже в чотири рази більше щеплень, ніж у травні, відповідно 1,5 млн та 408 тисяч щеплень.

А за три з половиною тижні липня вже введено понад 2 млн доз.

Рівень захворюваності на COVID-19 в країні зараз у рази нижчий, ніж навесні. Втім, це не означає, що небезпеки немає, - наголошує міністр.

У контексті цього він нагадав про поширення штаму "Дельта", який вже є в Україні.

Хвиля захворювання на штам "Дельта" може дійти і в Україну. Єдиний спосіб захиститися від цього - вакцинація, - пояснив Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня розпочався п'ятий етап COVID-вакцинації.

А мер Кропивницького навіть запропонував вакцинувати від COVID у громадському транспорті.

вакцинація вакцина COVID-19 коронавірус Віктор Ляшко МОЗ

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