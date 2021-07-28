На Прикарпатье один из эпидемиологических показателей не соответствует "зеленой зоне"

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По состоянию на сегодня, 28 июля все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в Ивано-Франковской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ивано-Франковске "зеленом" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

Он в данном регионе составляет 52%, хотя днем ранее составлял ровно 50%, что соответствует "зеленой" зоне карантина.

При этом в Херсонской области, в которой еще вчера было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика госпитализации резко снизилась и составляет всего 2%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Как сообщалось, 26 июля Луганщина оказалась под угрозой выхода из "зеленой" зоны карантина.