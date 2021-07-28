Коронавірус в Україні: 717 нових випадків за добу
За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97)
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 507 осіб; летальних випадків – 15; одужало – 459 осіб.
За добу протестовано: методом ПЛР – 20 673 особи, методом ІФА – 8 592 особи, експрес-тестами – 16 979 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 250 061 особа; одужало – 2 185 339 осіб; летальних випадків – 52 891; проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, вчора у Києві зафіксовано 188 нових випадків COVID-19.