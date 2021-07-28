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28 липня 2021, 08:34 4

Коронавірус в Україні: 717 нових випадків за добу

28 липня 2021, 08:34 4
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Фото з відкритих джерел
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За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксовано 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 97)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 507 осіб; летальних випадків – 15; одужало – 459 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 20 673 особи, методом ІФА – 8 592 особи, експрес-тестами – 16 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 250 061 особа; одужало – 2 185 339 осіб; летальних випадків – 52 891; проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора у Києві зафіксовано 188 нових випадків COVID-19.

Також один з шести пацієнтів з "дельта-штамом" COVID у Києві помер.

Разом з тим, за попередню добу в Україні виявили 681 випадок зараження.

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