Луганщина опинилась під загрозою виходу з "зеленої" зони карантину - МОЗ

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Згідно з даними, опублікованими Міністерством охорони здоров'я, одразу декілька регіонів України мають перевищення хоча б одного з епідемічних показників, а у Луганській області одразу два показники не відповідають "зеленій" зоні

Як передає RegioNews, про це свідчать дані пресслужби МОЗ.

Так, на Луганщині зафіксовано перевищення відразу двох показників, зокрема, перевищено норму виявлення нових випадків інфікування - 5,2% (норма для "зеленої" зони менше ніж 4%), а також динаміки госпіталізацій - 50,8%.

Водночас на Херсонщині зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій - 55,6% (норма не більш як 50%).

Також, станом на 26 липня в Києві перевищено рівень захворюваності - за норми не більш ніж 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 77 осіб на 100 тис. жителів.

Нагадаємо, наразі всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила до "червоної" зони карантину, достатньо, щоб "червоному" рівню відповідали щонайменше два показники.

Раніше повідомлялося, що показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні карантину.